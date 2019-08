Sabato 3 Agosto 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 03-08-2019 16:34

A Pianura l’emergenza rifiuti è sempre dietro l’angolo. Il quartiere flegreo, che ogni giorno è costretto a fare i conti con i problemi di viabilità (gli agenti di polizia municipale sono come meteore) e con la totale assenza di manutenzione delle strade, invase da erbacce e cespugli che impediscono ai pedoni di servirsi dei marciapiedi, torna protagonista per la mancata raccolta dei rifiuti da parte di Asìa.Via Provinciale, via Maria Josè Escrivà, via Campanile, e altre strade, sono completamente invase dai rifiuti. Anche le campane della raccolta differenziate sono stracolme e quasi completamente coperte dai sacchetti conferiti al suolo.E il caldo torrido di questo periodo alimenta, grazie ai cumuli di spazzatura abbandonati nelle strade, la produzione di esalazioni maleodoranti che invadono tutto, entrando anche nelle abitazioni dei residenti.«Siamo alle solite – commenta un cittadino – i cumuli di immondizia aumentano ogni giorno di più e nessuno si preoccupa di rimuoverli, siamo in presenza di una vera discarica a cielo aperto».«Nonostante tutti i politici mettano, nei loro programmi elettorali, le periferie ai primi posti, restano alla fine solo chiacchiere. E come sempre siamo abbandonati e trattati come cittadini di serie B e siamo sempre in emergenza», dichiara un residente. Una situazione non più sostenibile, per Pianura e i suoi abitanti, che si spera finisca già da domani.