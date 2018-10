Pianura, arrestato 24enne per droga

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 19:16

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile partenopea hanno arrestato Andrea Ilario, 24enne napoletano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, a seguito di un’indagine info investigativa si sono recati nel quartiere Pianura e percorrendo via Toricelli, hanno notato una persona che con fare sospetto entrava all’interno di un locale terraneo.Gli agenti hanno effettuato un controllo notando il giovane in compagnia di un altro ragazzo, intenti a confezionare alcune dosi di droga. I poliziotti hanno infatti rinvenuto su un tavolino circa 5 grammi cocaina, 4 di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma di 25 euro.Nelle adiacenze del locale i poliziotti hanno rinvenuto anche una microtelecamera collegata con un monitor installato all’interno del terraneo. Il locale è stato sequestrato insieme alla droga e al materiale rinvenuto. Il 25enne è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari mentre l’acquirente è stato denunciato