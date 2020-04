Un uomo è deceduto poco fa in via Romano, a ridosso tra il comune di Marano e il quartiere Pianura. A.S., 55 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un'impalcatura o da un balcone mentre eseguiva alcuni lavori di ristrutturazione all'esterno di un'abitazione.

Sul posto sono appena giunti i mezzi di soccorso. Il corpo di A.S., un operaio della zona che si guadagnava da vivere svolgendo lavori saltuari, è ancora riverso sull'asfalto. Sono in corso le indagini della polizia per accertare la dinamica dell'incidente costata la vita al 55 enne, molto noto nella zona collinare al confine tra Marano e Napoli.

