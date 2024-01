Napoli, controlli straordinarii in via Dalì e via Catena

Ieri, gli agenti del Commissariato di Pianura e personale della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pianura ed in particolare in via S. Dalì e via Catena.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 30 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 20 veicoli, di cui 3 sequestrati amministrativamente e contestato 19 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, guida senza patente, mancata copertura assicurativa, uso del cellulare alla guida, mancato casco protettivo.