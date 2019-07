Mercoledì 10 Luglio 2019, 18:07

Torna il terrore in via Campanile a Pianura. Dopo la voragine di quattro anni fa, un nuovo allarme fa tremare i residenti. Nel punto preciso dove crollò l’asfalto nel 2015, uno scavo di manutenzione per i sotto servizi del gas, ha riportato transenne ed escavatrici in strada.«Era il primo luglio quando hanno iniziato a lavorare - commentano i cittadini - ma si sono fermati subito. Da una settimana non vediamo gli operai e non sappiamo quando torneranno. Intanto la nostra mente torna a quando fummo costretti ad abbandonare le case per la voragine. Ma ora abbiamo ancora più paura perché si tratta del gas e l’aria è irrespirabile».A causare lo stop, dopo soli tre giorni di lavori, sarebbero stati i manufatti della telefonia appena sopra le tubature. Da quel momento - da quanto si apprende dalla IX Municpalità - si attende l’intervento dei tecnici per la rimozione degli impianti.«Siamo in attesa di questi interventi - dichiara il consigliere Agostino Romano - per far ripartire i lavori. Come ente municipale abbiamo l'obbligo di controllare e vigilare il buon andamento dell’opera, per evitare questo tipo di problematiche. Ora - attraverso una interrogazione scritta al SAT - cercheremo di accelerare i tempi della manutenzione».