Pianura invasa dai rifiuti, ancora emergenza e proteste

Mercoledì 6 Giugno 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce l’emergenza rifiuti nell’area ovest della città di Napoli. Dopo le recenti proteste dei cittadini di Pianura, che lamentano una nuova invasione di spazzatura per le strade del quartiere, una nuova strada si aggiunge a quelle già interessate dal fenomeno. Si tratta di via Sartania che collega via Montagna Spaccata alla zona di Agnano passando accanto alla riserva naturale del cratere degli Astroni.Cumuli di spazzatura di ogni genere, sono stati generati dai pirati dei rifiuti che - come dichiarano i cittadini del posto - sversano ad ogni ora del giorno e della notte. «Stiamo tornando ad una situazione di forte criticità» affermano in strada, «e c’è chi ancora prende sotto gamba il problema. Si fermano con le auto nel corso del giorno senza alcun timore di essere visti e lasciano di tutto ai limiti della strada. Vogliamo controlli e misure di prevenzione, perché non vogliamo rivivere i drammi degli anni passati».