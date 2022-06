Pianura, 27enne scompare di notte blocco stradale di genitori e amici

Andrea Covelli ventisette anni di Pianura è scomparso stanotte i familiari bloccano Corso Duca D’Aosta a Pianura per essere ricevuti dalla polizia. La mamma seduta al centro della strada e numerose persone, residenti di Via Evangelista Torricelli intorno a chiedere a voce alta il ritrovamento dell’uomo.

“Era andato a prendere i cornetti a Soccavo “ ci dice una ragazza profondamente scossa “ e poi è sparito, abbiamo visto dalle telecamere dei negozi che è stato avvicinato, gli hanno sottratto chiavi e telefono e se lo sono portati”: Panico, angoscia, sgomento. La tensione cresce e ad alta voce si chiede la presenza dello Stato in un quartiere in cui si fa fatica anche ad avere una volante di polizia municipale.

“Vogliamo Andrea, ridatecelo, lo vogliamo vivo o morto ma devono ridarcelo”. Il blocco stradale arriva a paralizzare le arterie principali del Quartiere, Via Comunale Napoli e Corso Duca D’Aosta. “Siamo abbandonati da tutti, a Via Torricelli non si vive più, non siamo tutti camorristi, le Istituzioni dove stanno? Arrivano altre volanti mentre il commissario del distretto di Pianura riceve i genitori di Andrea Covelli. Si attende, la folla al presidio stradale aumenta, le ore sono quasi venti. Andrea Covelli è sparito intorno alle due di questa notte.