Pianura, al posto di Fedez compare un nuovo murales di Jorit Agoch contro la violenza sui minori

Martedì 29 Maggio 2018, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 16:21

Ultimato un nuovo, stupendo, murales dello street artist Jorit Agoch a Napoli. Si tratta di un'opera che ritrae lo sguardo di tre giovani, in perfetto stile Jorit, con una scritta dal sapore politico (altro aspetto cui l'artista italo-olandese ci ha abituato): «Gli stati devono adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza!». Chiaro il riferimento agli abusi su minori e anche a una piaga come quella delle babygang, dilagante a Napoli e in Italia.La nuova opera di Jorit è apparsa in via Montagna Spaccata al posto di una precedente realizzata dello stesso artista, quella che ritraeva il rapper Fedez, poi cancellata. Prima che Jorit operasse di nuovo su quel muro, alcuni giovani dei centri sociali armati di bomboletta spray avevano realizzato una mega scritta contro la disoccupazione e lo sfruttamento