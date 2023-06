Morire senza un perché, a Napoli. È vero, non esiste mai un motivo valido per essere uccisi: ma la tragedia che ha visto protagonista Giuseppe Zizzi, il 76enne di Pianura preso a pugni da un giovane mentre era in fila per acquistare le sigarette in un bar, va oltre ogni limite dell’assurdo. L’anziano è morto ieri mattina nell’ospedale Cardarelli, che non aveva mai lasciato e dove è rimasto ricoverato in coma per oltre cinque mesi. Il suo cuore ha cessato di battere all’alba. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita al Secondo Policlinico per l’autopsia.



Dietro quella proditoria aggressione c’era il nulla. Non un tentativo di rapina, non un litigio per futili motivi: vittima e aggressore nemmeno si conoscevano. Allucinante. Il fatto si verificò la mattina del 20 gennaio scorso all’ingresso del bar Laurano di via Comunale Napoli, a Pianura. Zizzi - originario di Ostuni ma da lungo tempo residente a Napoli - venne aggredito e preso a pugni (uno dei quali lo centrò in pieno viso) dal 19enne Antonio Ponticelli, soggetto già noto alle forze dell’ordine anche se nella sua fedina penale non comparivano reati gravi). Il giovane fu arrestato, ed è tutt’ora detenuto a Poggioreale.

Quel diretto al volto risultò fatale: il 76enne barcollò, finendo a terra privo di sensi: ricoverato in ospedale gli venne diagnosticata una devastante emorragia al cervello, e a nulla sono servite le cure sanitarie.

Il tutto accadde sotto gli occhi di decine di testimoni, impietriti dinanzi a un tale sbocco di folle violenza. Tutti ricostruirono ai carabinieri della compagnia di Bagnoli una versione convergente: quel ragazzo iniziò a sferrare cazzotti contro l’anziano senza un motivo: tra i due nessuna parola, nessuna lite, nessun dialogo. Ponticelli venne rintracciato e arrestato poco dopo, anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del bar-tabacchi, che registrarono l’assurda aggressione.

Subito soccorso, Zizzi fu trasportato alla Neurochirurgia del Cardarelli, dove venne anche operato nel tentativo di rimuovere quel grumo di sangue che gli aveva invaso e devastato il cervello. L’uomo non ha però mai ripreso conoscenza, rimanendo coma farmacologico fino a ieri. Di fatto, la prognosi riservata per lui non è mai stata sciolta.



Ma che cosa si è potuto nascondere dietro quel gesto assassino? Che cosa può avere indotto Ponticelli a far esplodere una rabbia immotivata e violenta? Subito dopo il suo arresto cominciò a venire a galla la verità: una verità amara, che racconta il disagio psicocologico profondo del 19enne. Il ragazzo - che viveva da anni con i nonni, non lavorava e non studiava - sarebbe affetto da un disturbo della personalità con manifestazioni psicotiche.

E dunque, quello che ha fatto al povero Zizzi avrebbe potuto farlo a chiunque. Si può morire anche così, a Napoli. A questo punto, la posizione del 19enne si aggrava notevolmente: il capo di accusa per il quale era stato arrestato passa da tentato omicidio a omicidio. Toccherà alla Procura della repubblica, adesso, tirare le somme e disporre nei suoi confronti una richiesta di rinvio a giudizio.