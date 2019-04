Martedì 2 Aprile 2019, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un intero stabile allacciato alla rete idrica abusivamente. Lo hanno scoperto, questa mattina, gli uomini dell’ unità operativa di Soccavo-Pianura della polizia municipale di Napoli, diretti dal capitano Michele Esposito e coordinati dal capitano Giovanni Esposito.Grazie anche ad una segnalazione i caschi bianchi, nell’ambito di controlli disposti dal comandante del corpo, generale Ciro Esposito, con l’ausilio del personale dell’Abc, hanno effettuato un’ ispezione all’interno di un palazzo in piazza Municipio a Pianura accertando che, tutti gli occupanti dello stabile, si servivano di un allaccio abusivo alla rete idrica. Sono in corso ulteriori accertamenti per acquisire tutti gli elementi volti a deferire all’Autorità giudiziaria i nominativi dei responsabili.