Napoli: sequestrato in uno stabile a Pianura 1 kg e mezzo di droga

Durante la mattinata di sabato 21 aprile, gli agenti del commissariato Pianura hanno controllato uno stabile in via Evangelista Torricelli, in particolare il locale contatori posto nel sottoscala condominiale.

I poliziotti hanno rinvenuto un panetto e 17 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 720 grammi, 7 panetti e 15 dosi di hashish del peso di circa 797 grammi, un involucro contenente circa 7,25 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.