Pianura, sequestrato seminterrato usato per lo spaccio: due arresti

A Napoli, in uno stabile di via Cloude Monet a Pianura, nel locale interrato già sottoposto a sequestro per reati in materia di stupefacenti, i poliziotti hanno notato tre persone sospette, sequestrato 5 involucri contenenti 77 e 24 grammi di cocaina, 2 dosi con 2,21 grammi di marijuana, un bilancino, un telecomando e tre microtelecamere. Completata la perquisizione, L.F e S.G., napoletani di 26 e 62 anni, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, violazione dei sigilli, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.