Pianura, sequestrati 80 grammi di marijuana e un jacket della polizia

I carabinieri della compagnia di Bagnoli con il supporto dei militari del reggimento Campania hanno setacciato le strade del quartiere Pianura. Diverse le perquisizioni e le persone controllate con 134 persone identificate (65 i pregiudicati) e 78 veicoli esaminati.

I militari della locale stazione hanno denunciato per possesso di segni distintivi contraffatti un 51enne di via Torricelli già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno rinvenuto e sequestrato in un box utilizzato dall’uomo un jacket della polizia municipale. Durante le operazioni i carabinieri hanno trovato 80 grammi di marijuana. La droga era nascosta in un’intercapedine di un muro perimetrale delle palazzine del quartiere.