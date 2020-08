Gli agenti della VI sezione della Squadra Mobile di Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Strada Comunale Pianura-Marano presso l’abitazione di un uomo.

All’interno della cantina i poliziotti hanno scoperto una serra per la coltivazione di piante di marijuana, completa di un complesso sistema di areazione forzata e di illuminazione per accelerare la crescita degli arbusti, alimentato da un impianto fotovoltaico di 12 pannelli solari. I poliziotti hanno sequestrato 56 piante di marijuana ed hanno denunciato C.M., 59enne napoletano, per coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



