Napoli: un murales per ricordare Ciro e Thomas, i due operai morti nel cantiere

Un murales realizzato dai ragazzi del quartiere Masseria Grande di Pianura per ricordare Ciro Perrucci e Thomas Daniel, i due operai morti ad inizio settimana, mentre, erano a lavoro e tentavano di ripararsi dalla montagna di terreno e detriti che gli è piombata addosso senza lasciargli scampo. Un murales con lo sfondo dal cielo azzurro e le nuvole, poi, una scala che va verso il sole con il loro amico Ciro che di spalle le sale e con la scritta "'o merican", così come lo conoscevano e lo chiamavano le persone del quartiere. Sulla parte destra una mano aperta e sopra la sagoma di Thomas, il liberiano anche lui rimasto vittima della tragica fatalità, anche lui di spalle. A loro fianco una colomba bianca in volo e vicino un messaggio: "Il tuo amore ci ha insegnato ad amare, la tua bontà ci ha segnato il cammino, il tuo dolore ci ha trasmesso la fierezza di vivere. Grazie marito adorato, padre esemplare, amico eccezionale. Il tuo ricordo onorerà per sempre la nostra vita".

