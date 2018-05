Napoli, venditore ambulante blocca il traffico per piazzare la merce: «Fa questo da anni»

Venerdì 4 Maggio 2018, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 19:57

Una scena che in certi quartieri della zona flegrea di Napoli si ripete da tempo: un venditore ambulante, con la borsa piena di calzini, si siede in mezzo alla strada e chiede a gran voce di aiutarlo, di comprare la merce che propone. Così il traffico resta bloccato finché qualche automobilista non scende dalla vettura per regalargli dei soldi, convincendolo a lasciare libero il passaggio. Una “commedia della sopravvivenza” che l’uomo ha recitato anche ieri in via San Donato nel quartiere Pianura, ma questa volta una residente lo ha fotografato e ha pubblicato gli scatti su Facebook.Il post di Rossella è stato ripreso e diffuso dalla pagina “Pianura e dintorni”, dove in tanti hanno commentato l’episodio. E se qualcuno apprende dell’accaduto con sorpresa, sono in molti a raccontare che si tratta di una vecchia storia. «Sono anni che fa questo: prima girava in Cumana, l’ho visto con i miei occhi contare un bel malloppo di banconote da 50 e 20 euro – scrive Susy –. Comunque, per me fa bene: se non ha un lavoro, è un modo per guadagnare. Non toglie niente a nessuno e non ruba». Anche Delia dice di averlo avvistato di recente: «La settimana scorsa era anche a Fuorigrotta: strilla, urla, blocca il traffico e poi, appena uno gli dà i soldi, si alza e se ne va!! A Fuorigrotta, vi assicuro, s’è fatto i soldi». Invece, Veronica se l’è ritrovato sotto casa: «Domenica pomeriggio stava via Epomeo nel mio parco: stessa scena e in più urlava come un pazzo».Poi, c’è chi racconta di averlo visto in un bar a ubriacarsi, più di uno lo ricorda in Cumana e in metropolitana insultare e sputare addosso ai passeggeri che gli rifiutavano l’aiuto economico. Infine, qualcuno sostiene di esserselo ritrovato al citofono. Insomma, una presenza inquietante nelle strade e sui mezzi pubblici della città, che qualcuno vive quasi come elemento folkloristico, altri vorrebbero l’intervento delle autorità.