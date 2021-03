«Piattaforma digitale incentivi per le costruzioni», il webinair Acen

Si terrà domani, martedì 30 marzo 2021, alle 10.30, il webinar di presentazione della “Piattaforma digitale incentivi per le costruzioni”, realizzata dall’Acen con l’ausilio finanziario della Camera di Commercio di Napoli.

La piattaforma www.acen110.it punta ad assistere privati e condomini e facilitare l’utilizzo del Superbonus 110% e tutti i benefici fiscali disponibili legati all’edilizia.

La campagna di comunicazione legata al progetto e la piattaforma vedono in prima linea l’Acen, che offrirà consulenza e affiancamento per la migliore finalizzazione degli interventi in edilizia con il ricorso ai bonus fiscali resi disponibili dalle normative vigenti.

Il webinar prevede - dopo l’introduzione di Federica Brancaccio, presidente ACEN; Rudy Girardi, vice presidente Ance e Fabrizio Luongo, vice presidente CCIAA di Napoli e Presidente SI impresa - l’illustrazione della piattaforma online a cura di Nicola Zerboni, fast-PwC senior advisor, e tre focus di approfondimento sugli aspetti tributari, tecnici e amministrativi a cura di Claudio Fogliano, dottore commercialista; Enrico Soprano, avvocato ed Egidio Filetto, PwC TLS avvocati e commercialisti partner - Region Sud.

A seguire gli interventi di Maurizio Carlino, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli; Leonardo Di Mauro, presidente dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia di Napoli ed Edoardo Cosenza, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.

Il webinar potrà essere seguito sulla pagina Facebook dell’Acen e al seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/82366323142?pwd=aHJPcEdRdUc3QU1YREdqSHZ0c2dadz09