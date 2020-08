Piazza Bellini, l'appello dei comitati: «Una rete di protezione per le antiche mura greche»

Dopo gli interventi di messa in sicurezza e l'installazione delle barriere protettive, ai margini della fontana di Monteoliveto, l'allarme viene lanciato per le mura greche di piazza Bellini. Reperti archeologici esposti alle intemperie e all'inciviltà di chi, dopo aver bevuto una birra o un aperitivo, lancia rifiuti e bottiglie al di là del parapetto al centro del piazzale. Un vero scempio che non è passato inosservato agli occhi degli attivisti del posto che dallo sdegno, hanno fatto seguire proposte ed idee per un eventuale recupero.



«Sarebbe necessario proteggere le mura, in maniera efficace e definitiva – dichiara il consigliere della II Municipalità– Le pulizie, come quelle effettuate negli anni scorsi, non possono essere la consuetudine e bisogna guardare al futuro. Vetri in plexiglass ad esempio, o protezioni come quelle applicate ai reperti di palazzo Corigliano potrebbero essere una soluzione. Ma è anche necessario agire sui comportamenti di chi continua ad imbrattare ed oltraggiare queste testimonianze del passato».Atteggiamenti di inciviltà e menefreghismo che appaiono evidenti anche agli occhi dei turisti che ogni giorno, vengono accompagnati in piazza dalle guide turistiche attive in città.

«In ogni momento – conclude De Stasio – ci sono visite guidate alle mura e non possiamo permettere che restino così. Un biglietto da visita pessimo che mette ancora più in evidenza il disastro che è sotto i nostri occhi e su cui dobbiamo intervenire. Per questo crediamo che sia opportuno studiare una modalità di intervento, in accordo con soprintendenza e comune, che provveda a custodire il pavimento e le mura al centro di uno dei quartieri più frequentati dai giovani della nostra città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA