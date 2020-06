Napoli, accuse agli agenti di polizia dopo gli arresti di Piazza Bellini. Il questore: «Post inaccettabili, nessuno sconto»

«Continuo a ritenere che in piazza Bellini gli operatori delle Volanti abbiano agito correttamente. Alcuni post divulgati sono invece inaccettabili e contrari ai nostri valori, e su questo versante non saranno fatti sconti a nessuno». Così il questore di Napoli Alessandro Giuliano sulle accuse lanciate oggi dalla onlus Acad.

L'Associazione contro gli abusi in divisa ha reso noto che uno degli agenti che domenica scorsa a piazza Bellini, nel centro storico di Napoli, ha fermato tre attivisti di un centro sociale, ha pubblicato negli ultimi mesi su Facebook post inneggianti al Duce e nei quali si augurava la morte di Carola Rakete. Sulla pagina Facebook dell'associazione sono stati diffusi gli screenshot «di alcuni post pubblicati negli ultimi mesi da uno degli agenti che ha partecipato all'operazione di Polizia che domenica sera a piazza Bellin ha portato tre persone in carcere in seguito a un banale controllo documenti.

