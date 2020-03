Coronavirus, denuncia da piazza Carlo III: «Sintomi influenzali da giorni, abbiamo chiesto il tampone ma ci è stato negato»

La psicosi da Coronavirus aumenta a dismisura anche a Napoli. Dopo il primo caso da piazza Carlo III, la zona è in agitazione a causa del timore di ulteriori contagi tra i residenti. A seguito dei casi che si sono verificati a Napoli e in Campania l’attenzione è massima, anche se le autorità hanno più volte invitato i cittadini a non farsi prendere dal panico. Il numero verde messo a disposizione dalla Regione è letteralmente preso d’assalto ogni giorno da migliaia di cittadini preoccupati che chiedono informazioni sul virus e segnalano di continuo stati febbrili che, però, nella maggior parte dei casi non sono riconducibili al virus cinese, ma alla più banale influenza stagionale.



Proprio da piazza Carlo III però, dopo la denuncia dell’avvocato che vive all’ombra del monumentale Palazzo Fuga – risultato positivo al tampone e attualmente in ospedale – nelle scorse ore è arrivata un’altra segnalazione. Una giovane professionista napoletana, che vive e lavora in un contesto fortemente a rischio, ha segnalato l’impossibilità di sottoporsi al tampone nonostante una situazione familiare e lavorativa estremamente delicata. «Da giorni mio padre, che vive in casa con me, ha febbre e sintomi influenzali. Io stessa sono alle prese con qualche decimo di febbre e con una forte tracheite. Non sono stata di recente in una di quelle che vengono definite “zone rosse”, ma lavoro e continuo a lavorare ogni giorno in una grossa multinazionale dove arrivano persone da tutta Italia e da tutto il mondo. Mio figlio frequenta una scuola dove il 50% degli alunni è di origine cinese. Credo di essere un soggetto abbastanza a rischio e non vorrei rappresentare un pericolo per l’incolumità dei miei cari. Per questo ho provato a chiamare il numero verde della Regione, i Carabinieri e il 118 segnalando la situazione evidenziando il fatto che mio padre già lamenta sintomi influenzali e chiedendo di poter effettuare il test con il tampone. Si sono limitati a rispondere che si tratta di una banale influenza e che non c’era la necessità di allarmarsi, chiudendo la telefonata anche piuttosto bruscamente. Capisco che in questi giorni frenetici i centralini sono intasati ma non credo che sia il caso di sottovalutare una situazione come la nostra, in una casa dove ci sono persone anziane, tra cui mia madre, malata oncologica costretta a sottoporsi a cure nel nord Italia».



Sono giorni infernali per gli operatori in servizio ai centralini del numero verde regionale messo a disposizione proprio per una prima “scrematura” dei casi potenzialmente a rischio. Il direttore dell’Azienda Sanitaria Ciro Verdoliva negli scorsi giorni ha sottolineato come, a causa dell’enorme numero di telefonate – una impressionante media di 8000 chiamate al giorno – gli operatori siano in affanno e non riescano a gestire l’enorme mole di lavoro. Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha invitato i cittadini a non intasare i centralini con problemi legati alla “semplice” influenza stagionale. E qui arriva il difficile. I sintomi del Coronavirus – lo sottolinea lo stesso sito del Ministero della Salute – non sono distinguibili dal “normale” virus influenzale. «La diagnosi – recita il sito del Ministero – deve essere eseguita nei laboratori di riferimento Regionale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’OMS. In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità».

