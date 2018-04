Napoli, in campo gli studenti di piazza Carlo III: «Temiamo un altro caso Arturo»

Domenica 8 Aprile 2018, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 14:41

Chiedono più tutela e presidio del territorio per sentirsi al sicuro di giorno, quando vanno a scuola, e di sera, quando frequentano la piazza per svago e intrattenimento. Sono gli studenti del liceo Garibaldi di Napoli, che questa mattina, insieme ad altri rappresentanti del liceo Caccioppoli e dell’Immanuel Kant di Melito, sono scesi in piazza Carlo III per denunciare lo stato di degrado urbano e sociale in cui versa lo slargo della «loro adolescenza».Palette e scope alla mano, attraverso il gesto simbolico della pulizia delle aiuole e degli spazi verdi, i ragazzi hanno lanciato un allarme che va oltre lo stato di incuria in cui è lasciata la zona: temono un altro caso come quello di Arturo, che proprio a pochi passi da lì, in via Foria, era stato aggredito da una babygang lo scorso dicembre.«A via Foria c’è stato bisogno di un episodio drammatico come quello di Arturo perché qualcuno sorvegliasse la zona da criminalità e babygang. La zona di Carlo III è completamente ignorata dalle forze dell’ordine e abbiamo paura che quello che è accaduto in via Foria possa accadere anche qui, che finché non accadrà una vicenda drammatica la piazza non riceverà la sorveglianza che merita» - è la denuncia Angelo, studente all’ultimo anno del Garibaldi.Il Liceo non è l’unico presidio scolastico della zona. L’opera di pulizia dei ragazzi ha avuto inizio proprio di fronte alla scuola elementare Dante Alighieri, dove si concentra il maggior numero di aggressioni e atti intimidatori. Scippi e agguati da parte di coetanei sono – a detta degli studenti – all’ordine del giorno.«Addirittura dei ragazzi minorenni mentre erano al bar a litigare hanno cacciato pistole e coltelli, e non c’erano forze dell’ordine a fermali – raccontano gli studenti - questo è un luogo di incontro con gli amici anche il sabato sera e noi abbiamo paura a cacciare il telefono e restare da soli».