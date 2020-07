Piazza Cavour, cave e cisterne nell'antica chiesa della regina

Dall'oscurità del sottosuolo di Napoli emergono nuove scoperte. Stavolta il protagonista è il complesso di Gesù delle Monache, a pochi passi da Porta San Gennaro e piazza Cavour, che rivela un patrimonio sconosciuto ricco di storia intrisa di leggende. La chiesa (aperta al culto) fu realizzata nel Cinquecento per volere della regina Giovanna II proprio accanto all'umile dimora di alcune suore francescane che diventerà un convento per Clarisse nel 1582, quest'ultimo gravemente danneggiato dopo il terremoto del 1980. Tanto bella e ricca sopra, quanto articolata e complessa sotto. Proprio l'area danneggiata dal sisma ormai quarant'anni fa è stata oggetto di un recente rilievo per pianificare i lavori di restauro. I geologi Gianluca Minin e Umberto Del Vecchio si sono introdotti lungo una canna di pozzo profonda 26 metri ricostruendo una rete complessa e intricata di cunicoli, scale, cisterne, ritrovando perfino i segni dell'alluvione del 2001. E lungo le rampe di una scala tre Croci sul Golgota, tutte di pregevole fattura e su una era impressa anche la data dell'incisione: 1741.

«Durante i lavori di restauro del complesso di Gesù delle Monache, in prossimità della scala di accesso, fu rinvenuta un'antica canna di pozzo che consentiva il prelievo di acqua dai rami antichi dell'acquedotto della Bolla» racconta Minin. «Il Comune di Napoli mi incaricò di eseguire una verifica ispettiva degli ambienti sotterranei, ricostruendone le geometrie e valutandone le condizioni statiche. E dopo il dislivello di 26 metri davanti a noi si è aperto un mondo di cunicoli e cisterne mai esplorate prima che ci ha molto colpito: tutti gli ambienti erano di piccole dimensioni, mentre i cunicoli erano molto lunghi e pieni di diramazioni laterali». Durante l'ispezione, i due geologi hanno ritrovato i segni della terribile alluvione che colpì Napoli il 15 settembre 2001. «Cunicoli e cisterne racconta Minin - mostravano le evidenze che grandi quantità di acqua erano entrate in questo settore del sottosuolo, se pur a una certa distanza dall'area in cui ci furono i principali danni agli edifici. L'acqua aveva riempito di fango le parti alte delle cisterne e saturato le pareti in tufo».

Continuando il proprio percorso, che Minin ha ricostruito in 3D, sono state scoperte due antiche e splendide scale che anticamente servivano per condurre nel sottosuolo prima i cavamonte e poi i pozzari, quest'ultimi capaci di mantenere la rete di acquedotto in ottimo stato. Una delle due scale mostrava gravi segni di cedimento delle pareti molto probabilmente per via dell'alluvione 2001, mentre l'altra ha regalato ai due esploratori una meravigliosa scoperta: tre Croci sul Golgota su ciascuno dei pianerottoli. L'origine presumibilmente è un atto di fede dei pozzari, simboli di protezione per coloro che con la lieve luce di candele e fiaccole e con l'acqua fredda fino alle ginocchia in cui si era costretti a camminare, scendevano senza attrezzature di sicurezza nel sottosuolo. «In numerose cavità della città spiega Minin - ho trovato simboli cristiani, più frequentemente sotto forma di bassorilievi. Nel sottosuolo di Monte Echia ho trovato numerosi tempietti ricavati nel tufo e croci corredate di nomi e date, attribuibili ad un periodo compreso tra fine 1600 e fine 1700. Queste sotto Gesù delle Monaco sono molto ben fatte e perfino databili. Ho sempre pensato che la religione fosse fondamentale per queste persone perché si affidavano alla preghiera con la speranza di tornare a casa sani e salvi dopo ogni giornata di lavoro». Uomini la cui vita era dedicata al duro lavoro e alla fede, che tutelavano l'approvvigionamento dell'acqua in città, e portavano nel sottosuolo un'immagine a loro cara, vista della chiesa che frequentavano o durante una processione oppure in uno degli innumerevoli altarini a ogni angolo di strada.

Ultimo aggiornamento: 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA