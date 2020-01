Piazza Cavour a Napoli, altro intervento spot del Comune: tornano degrado e clochard

Pochi giorni fa Piazza Cavour, come il Corso Novara e la galleria Morelli, è stata al centro di un importante intervento di riqualificazione. I residenti esasperati avevano più volte chiesto al Comune di Napoli e alla III Municipalità di sgomberare la storica fontana dall'accampamento dei senza fissa dimora e ad Asìa di ripulire i giardinetti che versavano in pessime condizioni proprio a causa del maxi accampamento. Gli operai di Asìa, intervenuti in forze, sembrano avere completamente dimenticato l'area sottostante e il resto dei giardini di piazza Cavour. Se ad una rapida occhiata, infatti, tutto sembra essere in ordine - ai limiti del degrado che ha sempre interessato quest'area della III municipalità - basta poco per scoprire l'enorme discarica che cresce di giorno in giorno.



A ulteriore riprova dell'inefficacia dell'intervento di bonifica, il ritorno dei senza fissa dimora. I clochard sono stati allontanati dalla fontana delle "paparelle", ma hanno creato un nuovo accampamento a pochissima distanza. Una vera e propria camera da letto con piumoni e buste a fare bella mostra. Una situazione, quella di piazza Cavour, che ricorda molto da vicino la situazione del corso Novara dove, dopo gli annunci trionfalistici che parlavano di bonifica e sgombero dei clochard, gli accampamenti sono tornati quasi più numerosi di prima.«Ormai le chiacchiere non ci bastano più - tuonano i residenti di piazza Cavour - mentre Comune e Municipalità si rimpallano le responsabilità degli interventi noi stiamo in queste condizioni. Il problema non sono i senza fissa dimora, ma il degrado che consegue alla presenza di tanti uomini e donne abbandonati al loro destino. Dai nostri balconi li vediamo ogni giorno depositare nei giardinetti i loro sacchi pieni di abiti. L'area verde di piazza Cavour - incalzano i cittadini - è diventata un deposito di abiti sudici e una toilette a cielo aperto. Prima di affacciarci dobbiamo sbirciare per capire se, in quel momento, ci sono persone che fanno i bisogni in mezzo alla strada».

LEGGI ANCHE Corso Novara, dopo l'intervento spot tornano i clochard

Ultimo aggiornamento: 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA