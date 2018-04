Piazza Cavour, incendio nella metro: in fiamme il vano di emergenza usato dai clochard

Mercoledì 4 Aprile 2018, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 18:48

Panico a piazza Cavour per un incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un vano scale utilizzato da Anm come uscita di emergenza nella stazione Museo della linea 1 metropolitana. In pratica all’ingresso di piazza Cavour, nella zona delle Cavaiole, all’altezza del civico 112. A prendere fuoco è stato materiale di risulta che era stato accantonato lì probabilmente da settimane. Coinvolta una donna di nazionalità ucraina, salvata dalle fiamme grazie all’intervento dei vigili del fuoco della squadra 18B, col supporto dalla centrale, con botte e 1B, coordinatore di soccorso e supporto NBCR. La donna, a cui è stata applicata una maschera per l’erogazione di ossigeno, dato che aveva inalato tutto il fumo che si era addensato all’interno del vano scale, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Cardarelli. Il locale - che serviva come uscita di emergenza della metropolitana - a quanto pare veniva utilizzato dai tanti clochard che abitano nei giardini a ridosso della metro Museo. Sul posto è intervenuta anche la polizia, oltre a numerosi curiosi e residenti che lamentano le condizioni di invivibilità dell’area verde, ormai «abitata» da decine di senza tetto che vivono alle intemperie intorno alla fontana antistante la stazione.Intanto una nota dell'Anmha avvisato che «a causa di un principio di incendio alla scala di emergenza esterna su via Girardi, dalle ore 15,15 la fermata Museo della linea 1 della metropolitana è stata temporaneamente soppressa e la stazione chiusa al pubblico per motivi di sicurezza su disposizione dei vigili del fuoco». «Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco - prosgeue la nota - che hanno provveduto a sedare anche i fumi che hanno interessato il corridoio di collegamento tra la linea 1 e linea 2. A scopo precauzionale e in attesa del nulla osta per la riapertura, i treni non effettueranno la fermata nella stazione, ma la circolazione sull’intera tratta procede regolare poiché l’evento non ha interessato l’area sottostante di banchine e binari».