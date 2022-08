Napoli, a Piazza Garibaldi danneggia il bar e si oppone alla polizia: arrestato 43enne

Ieri gli agenti del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una persona molesta all’interno di un bar. I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato un uomo in evidente stato di agitazione e, con il supporto di una volante del commissariato San Carlo Arena, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato accertando che lo stesso aveva minacciato gli avventori e danneggiato alcuni tavoli del locale.

D.F., 43enne senegalese con precedenti di polizia, è stato arrestato per violenza o minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento.