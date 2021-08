Piazza Garibaldi, egiziano sfila il cellulare a un passante: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per furto aggravato un 21enne egiziano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Questa notte, in Piazza Garibaldi, ha sottratto con destrezza il cellulare ad giovane di origini maliane ma residente a Foggia che, resosi conto del furto, ha inseguito l'uomo riuscendo poi a recuperare il telefono.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Rissa a Ischia sulla riva destra, denunciati otto giovanissimi LA DROGA Mezzo chilo di marijuana in auto: arrestati due pusher a... LA TRAGEDIA Incidente a Cicciano, cade mentre stende il bucato e batte la testa:... LA CAMORRA Maria Licciardi, la madre della camorra che ispirò Chanel di...

In transito in piazza, i carabinieri hanno notato i due e hanno bloccato l'egiziano prima che potesse nascere una violenta colluttazione. È ora ristretto in camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo.