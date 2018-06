Piazza Garibaldi, extracomunitario borseggia una turista: preso

Gli agenti del commissariato di Polizia Vicaria Mercato hanno arrestato per il reato di furto aggravato Nacer Boudraa 24enne algerino, in Italia senza fissa dimora.



I poliziotti, poco dopo le 15, impegnati un mirati controlli predisposti per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità diffusa in Piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe, hanno notato l’extracomunitario mentre borseggiava un turista. Gli agenti hanno notato il giovane nordafricano, avvicinare da tergo due giovani e con mossa fulminea apriva la cerniera dello zaino di uno dei due e infilando la mano all'interno dello stesso ne estraeva un portafogli. All’immediato intervento dei poliziotti, il ladro lasciava cadere in terra il portafoglio, prontamente recuperato.



Il borseggiatore è stato arrestato e stamani sarà giudicato per direttissima. Alla vittima, un turista argentino 25enne, che non si era accorta di nulla fino all'intervento degli agenti, è stato restituito il portafoglio Dai controlli effettuati, l’uomo è stato già arrestato per lo stesso reato ai danni sempre di un turista lo scorso 13 aprile e condannato ad anni 1 e mesi 4 con pena sospesa, oltre ad avere precedenti per rissa nel mese di gennaio di quest’anno. Inoltre risulta che l’extracomunitario ha fatto richiesta di protezione internazionale nel settembre del 2017 in Svizzera.

Lunedì 11 Giugno 2018, 14:47

