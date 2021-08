Napoli, arrestato a piazza Garibaldi mentre derubava una donna della sua borsa

Arrestato un 28enne di origini libiche, residente a Casoria, già noto alle forze dell'ordine, per aver derubato della sua borsa una donna intenta a far compere in piazza Garibaldi.

Il giovane non si era reso conto di esser sotto il mirino dei militari, i quali, a furto compiuto, l'hanno raggiunto e bloccato.

Il 28enne è stato arrestato per furto aggravato e attende di esser giudicato con rito direttissimo. La borsa, invece, è stata immediatamente resitituita alla proprietaria.