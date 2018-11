Martedì 6 Novembre 2018, 15:21

In piazza Garibaldi un’infermiera che aveva terminato il turno all'Asl e stava raggiungendo i mezzi pubblici è stata rapinata da due giovani, di cui uno è un 24enne di origine algerina, Raouf Ferrache, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per rapina e furto con destrezza. In quegli istanti passava una pattuglia del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli: i carabinieri hanno notato i movimenti concitati e due soggetti di corsa quindi si sono messi al loro inseguimento. Uno dei due, Ferrache, è stato fermato dopo pochi metri; il complice è corso via.I militari dell'Arma hanno quindi raccolto la denuncia della vittima che, camminando in piazza Garibaldi, si era sentita strattonare. I due l’avevano avvicinata e le avevano fatto perdere l’equilibrio, quindi le avevano strappato la borsa dal braccio: per impedirle qualsiasi reazione, inoltre, l’avevano spintonata. I due erano riusciti a portar via la borsa contenente documenti d’identità, carte e 40 euro in contanti, ma la refurtiva è stata recuperata e restituita alla signora.Ferrache adesso è in carcere.