Napoli, rapina a piazza Garibaldi: arrestati due uomini con precedenti

Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I sono stati avvicinati da due persone le quali hanno raccontato che erano state appena aggredite e rapinate di una busta contenenti generi alimentari ed hanno indicato loro due uomini in fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i malviventi in piazza Garibaldi all’angolo con corso Novara trovando uno di essi in possesso di un coltello. G.P. e L.M., napoletani di 36 e 34 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata.