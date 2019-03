Piazza Garibaldi, ferito con cocci di bottiglia da due rapinatori africani

Martedì 12 Marzo 2019, 17:12

Stanotte gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno arrestato due cittadini gambiani, B.A. di 17 anni e Jawara Lawin di 21 anni, con precedenti di polizia, responsabili tra loro per concorso di tentata rapina.I poliziotti sono intervenuti in piazza Garibaldi, su segnalazione del 113, nei pressi della fermata della metropolitana linea 1, poiché hanno visto due extracomunitari fuggire con dei cocci di bottiglia tra le mani.I due uomini, dopo un breve inseguimento sono stati bloccati. In seguito gli agenti sono stati avvicinati da un uomo, il quale ha indicato i due gambiani quali autori di una tentata rapina di soldi e smartphone, procurandogli dei tagli alla mano destra. La vittima è stato medicata dal 118 sul posto.Jawara Lawin è stato associato presso il carcere di Poggioreale, mentre il 17enne è stato accompagnato presso il Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.