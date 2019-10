«Sono stati ultimati, in anticipo di circa 20 giorni sul cronoprogramma, i lavori sulla viabilità centrale di Piazza Garibaldi. Ciò ha permesso già da ieri di rimuovere il cantiere più importante sulla piazza che interferiva con il traffico veicolare generando rallentamenti. L'operazione ha interessato un'area stradale di circa 5.000 mq soggetta ad un intenso traffico veicolare, sia pubblico che privato». Lo rende noto l'assessore Mario Calabrese. «Nei prossimi giorni, in accordo con il cronoprogramma dei lavori, si provvederà al completamento del raccordo della suddetta viabilità con l'asse veicolare antistante la Stazione Centrale e ad effettuare le modeste attività residuali di perfezionamento dei lavori eseguiti. Successivamente verrà posato lo strato di usura definitivo di tutta la pavimentazione stradale. I lavori saranno eseguiti in orario notturno e senza interrompere la circolazione stradale. I lavori rientrano nel quadro più complessivo di sistemazione e riqualificazione dell'area di piazza Garibaldi che sarà definitivamente completato a breve con la apertura dell'area alberata e attrezzata della piazza».

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:20

