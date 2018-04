Piazza Mancini, riapre il parcheggio: 60 posti auto, sarà gestito dall'Anm

Venerdì 6 Aprile 2018, 15:41

​Dopo un intervento di ampliamento e riqualificazione è stato riaperto a Napoli il parcheggio comunale di piazza Mancini. Alla cerimonia di apertura ha preso parte l'amministratore unico di ANM Nicola Pascale, l'assessore alla Mobilità e Infrastrutture del Comune di Napoli Mario Calabrese e il presidente della IV Municipalità Giampiero Perrella. Il parcheggio è affidato alla gestione dell'Azienda Napoletana Mobilità che ha curato l'intero progetto e la direzione dei lavori per un recupero funzionale che ha ridisegnato e ampliato l'area preesistente che da oggi sarà custodita e videosorvegliata H24. L'intervento ha potenziato la capacità di sosta del parcheggio che si sviluppa ora su una superficie complessiva di 1550 mq: ospita 60 posti auto, 30 per le moto, 8 riservati ai taxi (esterni immediatamente adiacenti l'area) e funziona sia come parcheggio di destinazione sia di interscambio con la vicina stazione Centrale, il capolinea bus e linee metropolitane M1 e M2.«Abbiamo realizzato in tempi brevissimi il progetto di riqualificazione e ampliamento dell'area di parcheggio di piazza Mancini», ha spiegato l'assessore Calabrese. «Si tratta - ha detto ancora - di un intervento finalizzato a restituire maggiore vivibilità all'area e, nel contempo, a incrementare l'offerta di sosta in prossimità del centro storico che sta in questi anni rafforzando la forte vocazione pedonale. Nel contempo proseguono i lavori di riqualificazione di via San Giovanni a Carbonara, dell'area di Porta Capuana e dell'area di piazza Mercato». «Per la realizzazione di questo intervento l'azienda ha fatto un investimento contenuto che contiamo di recuperare molto rapidamente considerata la centralità dell'area di parcheggio - aggiunge Nicola Pascale, amministratore unico dell'Azienda Napoletana mobilità. L'uso delle tecnologie telematiche, sistemi di video sorveglianza e di lettura delle targhe, di cui abbiamo dotato l'area ci consentirà non solo di garantirne la sicurezza ma anche di migliorare i servizi che forniamo ai nostri utenti».Insieme con il sistema di videosorveglianza di nuova generazione anche un sistema di automazione per il controllo di accesso e uscita delle vetture con cassa automatica bar-code presso cui il pagamento può essere eseguito con bancomat, carte di credito e moneta contante di tutti i tagli. Il parcheggio è custodito giorno e notte da personale ANM, la tariffa è di 3 euro per la prima ora o frazione, di 2,50 euro per le successive. La tariffa per i motocicli è invece di 1 euro per ogni ora o frazione. Sono inoltre previste forme di abbonamento mensile per diverse fasce orarie, anche h24. Per tutte le altre info di dettaglio www.anm.it; profili facebook e twitter ANM.