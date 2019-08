Sabato 24 Agosto 2019, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ormai agiscono senza problemi, anche in pieno centro di Napoli, i ladri di ruote. Così stamattina in via Porpora, nei pressi di piazza Medaglie d'Oro, il proprietario di una Smart si è ritrovato la macchina senza più gomme, appoggiata sui mattoni.I ladri sono stati anche attenti a rimettere nel proprio posto i bulloni, evidentemente sicuri che nessun controllo veniva effettuato e che non rischiavano davvero nulla. Dopo i raid a raffica in provincia, e quelli nelle periferie, il furto delle ruote si estende senza problemi anche al centro di Napoli.