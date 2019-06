Piazza Mercato a Napoli, seicento firme per fermare il degrado: «Aiutateci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 08:50

Si mobilita piazza Mercato: poesie affisse alle transenne, disegni sulle saracinesche tristemente abbassate e «raccolta firme per sbloccare i cantieri Unesco fermi da 7 mesi». L'indignazione c'è - causa il danno sempre più grave di una piazza sventrata e coi lavori al palo, causa il degrado di un luogo della storia abitato da basoli accatastati, topi e immondizia - ma il fronte della mobilitazione non è unito. Sono ben tre, infatti, le diverse manifestazioni organizzate ieri, le divisioni hanno avuto la meglio. Due di queste sono raccolte firme, l'altra un reading di versi organizzato dalle associazioni «Poesie Metropolitane» e «Na Cosa». Circa 600 le firme raccolte a pochi metri dalle fogne aperte. In attesa della (lenta) riqualificazione, «sono pronti 3 milioni per il lotto 3 e per i costi aggiuntivi della variante da apportare al progetto di piazza Mercato, grazie all'amministrazione che ha recuperato fondi da Città Metropolitana - annuncia il presidente della II Municipalità Francesco Chirico - Ma i tempi di attesa si sono allungati troppo e la situazione è inaccettabile».