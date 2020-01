Calze, dolci e carbone: in piazza Mercato è la grande notte della Befana

Arriva la notte della Befana e come da tradizione anche quest’anno migliaia di persone si sono riversate in piazza Mercato per riempire l’immancabile calza. Tantissimi genitori hanno acquistato dolciumi e giocatoli per rendere felici i propri bambini. Tra decine di bancarelle piene di cioccolata, caramelle e il temutissimo carbone per mamme e papà solo l’imbarazzo della scelta.



Ultimo aggiornamento: 22:55

