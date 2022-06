Napoli, piazza Mercato, tampona un’ambulanza e fugge: inseguito e bloccato

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonietta de Pace hanno notato un’auto che, dopo aver tamponato un’ambulanza, aveva fatto retromarcia e si era data alla fuga.

Gli agenti ed i sanitari hanno inseguito l’autovettura fino in piazza Mercato dove il conducente, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, è stato raggiunto e bloccato; inoltre, all’interno dell’auto hanno rinvenuto un coltello, diversi arnesi atti allo scasso e alcuni documenti risultati rubati.

L’uomo, un 54enne con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per ricettazione.