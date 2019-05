Piazza Nazionale, i clan si ritirano: spariti contrabbandieri e pusher

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 08:09

Corrono voci sinistre all'ombra delle giostrine di piazza nazionale, voci strane che hanno spinto tutti a starsene un poco a casa. Brutto clima nella grande piazza che abbraccia mondi diversi, quelli della polveriera Vasto, delle caserme, dei turnisti del carcere di Poggioreale, delle «guardie» del Tribunale, ma anche di commercianti e appaltatori, di camorristi in erba e piccoli boss legati all'Arenaccia, leggi clan Contini. Già, perché dopo il ferimento della piccola Noemi, dopo quell'agguato così strano, così abnorme, c'è chi fa i conti con possibili repliche, possibili ritorsioni.Incubo faida, odore di vendetta, paura a fette. Sono spariti, almeno fino a ieri notte, quelli che vendono sigarette di contrabbando, già le «bionde» che da anni sono tornate a rivestire un interesse criminale. Perché proprio i venditori di sigarette si sono volatilizzati? Semplice - riflettono gli inquirenti - perché il contrabbando di sigarette è sempre stato ad appannaggio dei Mazzarella, che sono quelli che maggiormente aspettano una replica, una vendetta, una risposta. In che senso? A prescindere dal reale movente dell'agguato contro il 31enne Salvatore Nurcaro (ritenuto uomo vicino ai Reale-Rinaldi), a prescindere dalle reali intenzioni del killer, da queste parti c'è chi teme una vendetta, una replica dei Contini (alleati ai Rinaldi) contro i rivali storici dei Mazzarella. A prescindere da quanto verrà dimostrato nel corso delle indagini, dalla storia di una inchiesta condotta rigorosamente sotto traccia in queste ore. Ed è in questo scenario che i primi a sparire - almeno fino a ieri sera - sono stati gli ambulanti, quelli che vendono sigarette, soggetti che consumano piccole illegalità ai bordi di piazza Nazionale. Clima da coprifuoco, in attesa di chiarezza.