Napoli, al Vasto una piazza di spaccio gestita da una donna: arresto e sequestro

Gli agenti della Polizia del Commissariato Vasto Arenaccia hanno arrestato Giovanna Mastantuoni pregiudicata, 44enne napoletana, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti, a seguito di un’indagine info investigativa hanno appurato che nella zona di piazza Nazionale vi era una fiorente attività di spaccio ad opera dei cosiddetti “guaglioni” e da una donna.Gli agenti hanno deciso di appostarsi in via Aquilea e , intorno alle 18,00 hanno notato un’autovettura condotta da una donna la quale, giunta nei pressi delle locali palazzine comunali, si è accostata ed ha cominciato a telefonare.Dopo pochi minuti è giunto uno scooter condotto da un uomo che si è avvicinato alla donna e ha ricevuto una busta contenente droga.I poliziotti sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato la 44enne mentre il centauro è riuscito a fuggire, dileguandosi tra i vicoli.Gli agenti hanno rinvenuto sul pianale dell’autovettura 30 dosi di marjuana, busta che aveva fatto cadere lo spacciatore prima di darsi la fuga, mentre all’interno della sua borsa 2 buste trasparenti contenenti una 30 e l’altra 20 dosi di marjuana per un peso complessivo di 87,27 grammi.A seguito di un controllo effettuato nell’abitazione della donna gli agenti hanno rinvenuto un bilancino di precisione, una spillatrice e 2 cartoni contenenti buste per il confezionamento della droga.All’interno della camera da letto i poliziotti hanno altresì rinvenuto un borsone all’interno del quale vi erano altri due bilancini di precisione e buste di marjuana per un peso di 1056 grammi.La droga è stata sequestrata.La donna è stata arrestata e condotta presso la casa circondariale di Pozzuoli.