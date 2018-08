Martedì 21 Agosto 2018, 20:26

Vincenzo Pellegrino, 43enne di Scampia, e Marco Saviano, 25enne di Sant’Antimo, sono stati arrestati per spaccio dai carabinieri della tenenza di Melito. Nel corso di un servizio d’osservazione, i militari hanno visto Saviano indirizzare gli acquirenti e ricevere il pagamento e pellegrino smerciare dosi. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di sei bussolotti di crack e 195 euro in contante divisi nelle tasche dei due. arrestati, attendono il giudizio direttissimo.