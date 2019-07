Napoli: sparatoria in piazza Trieste e Trento, presi tre uomini del clan Elia

Giovedì 25 Luglio 2019, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2019 15:55

Su delega della Procura di Napoli, la Squadra mobile (sezione omicidi) ha dato esecuzione a ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Domenico Russo, 19 anni (già detenuto), Simone Aldobrandi, 23, e Salvatore Puggillo, 47, responsabili a vario titolo di lesioni con arma da fuoco e spaccio di droga con l'aggravante mafiosa di aver avvantaggiato il clan Elia egemone nel Pallonetto di Santa Lucia.Russo è ritenuto responsabile del ferimento di Gennaro Marzio, 21 anni, colpito in piazza Trieste e Trento la mattina del 23 settembre 2018: la vittima è vicina al clan Saltalamacchia dei Quartieri spagnoli, in contrasto con la cosca degli Elia per il controllo della piazza che si trova sulla linea di confine tra i territori dei due gruppi criminali.I tre destinatari dell'ordinanza rispondono di detenzione illegale di due pistole semiautomatiche, tra cui la Taurus calibro 9 usata per ferire Marzio, e di dosi di marijuana, hashish e cocaina; armi e droga erano state sequestrate su un terrazzo condominiale del Pallonetto.