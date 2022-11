Piazza Vanvitelli, sequestrati 50 chili di dolci e pesce, sospese due cucine e un ristorante

L’ordinaria attività ispettiva portata avanti dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 1 centro si è concentrata nella serata di ieri (24 novembre 2022) su ristoranti e pizzerie della zone di piazza Vanvitelli. Un'attività di controllo imponente che ha visto in azione ventinove unità del dipartimento di prevenzione (un medico veterinario, undici medici, diciassette tecnici della prevenzione). Venticinque gli esercizi ispezionati, in particolare: diciannove ristoranti, cinque pizzerie e una paninoteca.

I controlli hanno fatto emergere irregolarità sanzionate con 115 prescrizioni, sette diffide, sedici sanzioni (per un ammontare complessivo di 26.000 euro) e un sequestro per cinquanta chili di pesce e di dolci. È stato necessario sospendere due cucine, una linea di preparazione e somministrazione di alimenti per celiaci e un ristorante.

«Manteniamo alta l’attenzione sul rispetto delle norme nell’interesse della salute di cittadini e turisti» commenta il direttore generale Ciro Verdoliva. «Ci avviciniamo ad un periodo dell’anno (le festività per il Santo Natale / Capodanno / Epifania), nel quale è necessario intensificare i controlli. L’attività di ispezione proseguirà nelle prossime settimane in altre aree della città, perché è proprio grazie a questa attività che abbiamo modo di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute e far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini, ma anche dei tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale».

Da parte del direttore generale Verdoliva un ringraziamento al personale che con grande disponibilità e professionalità svolge mansioni così delicate e preziose.