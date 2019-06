Napoli: ruba una Vespa e fa uno scippo, bloccato dalla polizia al Vomero

Lunedì 10 Giugno 2019, 18:58

Gli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato Luciano Agnino, 43 anni, per furto aggravato e ricettazione.L'uomo è stato bloccato in piazza Vanvitelli dopo che aveva scippato il borsello ad una donna in piazza Fuga, cercando poi di dileguarsi a bordo di una Vespa azzurrina. Nella tasca dei pantaloni aveva 70 euro e un telefonino Samsung S4, provento del raid. In via Morghen è stato trovato il borsello con gli altri effetti personali della vittima.Da ulteriori accertamenti è risultato che anche il motociclo utilizzato per effettuare l’azione criminosa era stato rubato: la proprietaria non si era ancora accorta del furto.