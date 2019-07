A casa una pianta di cannabis alta 1,3 metri: preso spacciatore nel Napoletano

Venerdì 26 Luglio 2019, 18:20

Antimo Busiello, un 23enne di Piazzolla di Nola , è stato arrestato dai carabinieri della stazione di palma campania per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.i militari lo hanno fermato, durante un controllo, mentre era alla guida del suo fuoristrada e lo hanno sorpreso a nascondere in tasca 11 stecche di hashish e nel marsupio altre 4, il tutto del peso complessivo di 30 grammi, Inoltre aveva 365 euro in contanti ritenuti provento illecito e un coltello sporco di hashish.Nel giardino di casa invece aveva messo a dimora una pianta di cannabis alta un metro e 30 cm.Tratto in arresto, è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni giorno.