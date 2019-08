Giovedì 29 Agosto 2019, 18:10

Picchia il compagno e lo minaccia con un coltello: è accaduto poco fa in via Marano-Pianura, nel comune di Marano. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e i carabinieri della locale compagnia, allertati dalle chiamate dei vicini. I militari dell'Arma di via Salvatore Nuvoletta hanno dovuto faticare non poco per sedare gli animi. L'uomo avrebbe rimediato diverse lesioni. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero gravi. I carabinieri stanno tentando di ricostruuire la dinamica dei fatti. Al vaglio degli inquirenti la posizione della donna, che ora rischia l'arresto o in alternativa una denuncia per aggressione e lesioni gravi.