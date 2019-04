Lunedì 15 Aprile 2019, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cercava soldi per acquistare droga ed è arrivato ad alzare le mani sui genitori. Un 27enne di Marano con problemi di droga è stato bloccato nell’abitazione di famiglia dai carabinieri mentre ancora minacciava di morte i genitori dopo averli precedentemente aggrediti. I militari lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.