Lunedì 1 Aprile 2019, 11:01

Una segnalazione per maltrattamenti ai danni di una donna consente ai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marano di arrestare un uomo, A.V., 51 enne di Marano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 107 grammi di marijuana, una cospicua somma in denaro contante, materiale da taglio e confezionamento. Per lui si procede anche per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. L’operazione dei militari era scaturita da una segnalazione per le violenze ai danni della compagna, V.N. 39 anni, e dal ritrovamento – in casa – di alcuni frammenti di sostanza che davano spunto alle operazioni di perquisizione domiciliare. Sottoposto agli arresti domiciliari in altra località, l’uomo dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose.