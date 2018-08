Giovedì 30 Agosto 2018, 20:23 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato fermato mentre picchiava in strada la sua fidanzata, in maniera particolarmente violenta. Un 24enne georgiano, G.A., regolare sul territorio italiano, è stato bloccato in via Duomo dagli agenti. La donna è stata medicata in ospedale con una prognosi di 10 giorni. Soccorsa ed accompagnata presso gli uffici di polizia, la giovane ha formalizzato una dettagliata denuncia contro il convivente: ha raccontato che l'uomo da molto tempo aveva comportamenti violenti che lei, per timore di ulteriori aggressioni, non aveva mai denunciato. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali, sottoposto a giudizio con rito per direttissima e condannato ad un anno e otto mesi di reclusione.