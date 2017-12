Picchia la madre per estorcere soldi, arrestato alla vigilia di Natale

Lunedì 25 Dicembre 2017, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 25-12-2017 13:59

San Giuseppe Vesuviano – Da un anno picchiava la madre per estorcere soldi per la droga. E’ finito a Poggioreale alla vigilia di Natale. M.S., ventidue anni, residente in via vasca al Pianillo è stato tratto in arresto dai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano che l’hanno bloccato poco lontano dalla sua abitazione in via Pianillo. Su di lui pendeva un provvedimento di arresto che l’ha condotto al carcere di Poggioreale. A disporlo il Gip di Nola in quanto imputato di gravi condotte delittuose, reiterate nel tempo e protrattesi per più di un anno a danno della madre. Lesioni, maltrattamenti, percosse, denaro estorto per il fabbisogno quotidiano di droghe, maltrattamenti di ogni sorta. Questa la scellerata condotta che l'arrestato ha posto in essere nei confronti della succube genitrice, la quale ha denunciato tutto quanto patito. I carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, comandati dal maresciallo Sannino e coordinati dal Maggiore Coppola Luigi, comandante della Compagnia carabinieri di Torre Annunziata, l’hanno arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.