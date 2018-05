Nel giorno della festa della mamma la manda all'ospedale: arrestato

Lunedì 14 Maggio 2018, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 12:42

Una festa della mamma da dimenticare per un'anziana finita in ospedale dopo essere stata picchiata dal figlio. L'episodio è accaduto in tarda serata, poco prima della mezzanotte, nella loro abitazione in zona Montesanto. Alla fine di un'accesa discussione, l'uomo ha aggredito fisicamente la 79enne napoletana, che ha cominciato a gridare e chiedere aiuto affacciandosi al balcone ed è stata salvata solo dall'intervento dei vicini di casa che l'hanno soccorsa e trasportata in ospedale.La vittima, assistita all'ospedale Vecchio Pellegrni, è stata ricoverata per le contusioni riportate in varie parti del corpo e per il forte trauma a livello orbitale, che ha necessitato anche di due punti di sutura. Il figlio della donna che, successivamente, è stato identificato e arrestato dagli agenti della polizia ha aggredito anche le forze dell'ordine: due poliziotti infatti hanno necessitato di cure sanitarie.